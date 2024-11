Governo do DF lança painel com informações sobre entrega de medicamentos pelo SUS Plataforma diz quais os documentos necessários, local e disponibilidade dos remédios em estoque Brasília|Do R7 14/10/2024 - 18h42 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h17 ) twitter

Painel compila informações em uma plataforma Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

A SES (Secretaria de Saúde) lançou um painel interativo com informações sobre o fornecimento de medicamentos pela rede pública do Distrito Federal. Nele, a população pode consultar quais os documentos necessários, local e a disponibilidade em estoque de remédios.

O painel compila informações em uma única plataforma para melhor praticidade. O subsecretário de Logística em Saúde, Maurício Fiorenza, afirma que a medida “reduz os obstáculos à população e oferece maior transparência às atividades das unidades farmacêuticas”. A plataforma pode ser acessada neste link .

A ferramenta é uma parceria entre a Sulog (Subsecretaria de Logística em Saúde) e Suplans (Subsecretaria de Planejamento em Saúde), ambas da SES. Para utilizar o serviço, basta seguir o “passo a passo” descrito no site e selecionar o medicamento desejado de acordo com o nome genérico da receita. Alguns medicamentos também pedem a indicação do CID.

Com essas informações, o painel lista a documentação necessária para a retirada do medicamento, onde ele pode ser encontrado e o estoque dele em cada local. Fiorenza afirma que a ferramenta pode ser utilizada pelos agentes de saúde para orientação da população.

“Esperamos que essa ferramenta também auxilie os profissionais de saúde na busca de informações confiáveis sobre acesso de medicamentos na rede SUS-DF e, dessa forma, conduzir melhor os usuários na busca de seu tratamento, oferecendo segurança e resolutividade dos problemas observados quanto à falta de orientação adequada para a população dentro da rede de saúde", pontua.

“Um paciente com o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, por exemplo, que faça uso de insulinas análogas de ação prolongada (glargina e detemir), ao lançar tais dados no novo sistema, poderá conferir a necessidade de prescrição, relatório por endocrinologista, resultado de exame de hemoglobina glicada, além de documentos pessoais”, explica a pasta.