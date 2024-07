Governo do DF recebe aparelhos de ar-condicionado para hospitais, UBS e CAPS Secretaria de Saúde adquiriu 1,1 mil aparelhos, expectativa é que eles sejam instalados até o fim do ano

Aparelhos chegaram nesta manhã Edis Henrique Peres/R7 - 16.07.202

O Governo do Distrito Federal recebeu nesta terça-feira (16) os primeiros aparelhos de ar-condicionado de uma compra de 1,1 mil dispositivos. Nesta manhã, o Parque de Apoio da Secretaria de Saúde recebeu cerca de 600 unidades e durante a tarde as primeiras remessas já serão enviadas para o Hmib (Hospital Materno Infantil de Brasília). A compra teve um investimento de R$ 2,4 milhões do Governo local. Os aparelhos serão distribuídos em toda a rede de saúde do DF, de acordo com as demandas de cada região.

Em coletiva de imprensa, a vice-governadora Celina Leão destacou a importância da compra. “A gente sabe o tanto que o usuário e o profissional de saúde precisam de uma condição adequada. A chegada desses aparelhos de ar-condicionado vai gerar conforto e produtividade. Estamos com uma expectativa muito boa de alcançar uma cobertura de 100%, com toda a nossa rede equipada, até o fim do ano”, disse.

Celina detalhou que para a instalação dos aparelhos, a saúde realizou um estudo técnico. “Em alguns hospitais, por exemplo, é necessário melhorar a capacidade energética para evitar quedas no sistema de iluminação ou no sistema elétrico. Então foi feito todo um estudo para atender essas demandas e viabilizar a instalação dos aparelhos”, acrescentou.

A entrega dos aparelhos de ar-condicionado para a rede de saúde começa nesta terça. “Vai começar pelo Hmib que é um hospital bem sensível e que cuida das nossas crianças. Mas todo o gerenciamento está sendo feito pelos nossos diretores regionais de cada região, com o levantamento das unidades que mais precisam para serem contempladas”, disse.

A vice-governadora adiantou que a Saúde também estuda a troca e ampliação de todos os maquinários e computadores da rede. “Isso vai trazer mais agilidade ao sistema. Um médico que às vezes gasta uma hora para fazer uma prescrição, vai conseguir fazer isso em 15 ou 20 minutos, com muita agilidade tanto no sistema de rede quanto na internet”, reforçou.

Melhorias na infraestrutura

Celina explicou que são diversas as ações pensadas para garantir melhorias na infraestrutura e no atendimento de saúde pública do DF. “São várias medidas que estamos tomando para que a gente tenha uma boa prestação de serviço na ponta, com satisfação dos nossos servidores e dos nossos usuários também”, defendeu.

Ela explicou que não serão apenas os hospitais que vão receber os aparelhos de ar-condicionado. “As UBSs (unidades básicas de saúde) também vão receber, assim como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). Nós já temos toda essa entrega planilhada, inclusive já solicitamos a empresa para dobrar a mão de obra para instalarmos os aparelhos o mais rápido possível.”, disse.

Subsecretário de Infraestrutura da Saúde, Leonídio Neto, explicou que os outros 508 aparelhos de ar-condicionado devem ser entregues nos próximos 30 dias para a Secretaria de Saúde.

“Foram feitas consultas com todas as nossas superintendências, com os nossos diretores hospitalares e toda a rede de saúde para verificar a demanda e os locais que mais precisavam desses aparelhos. Começamos hoje [a entrega] pelo Hmib, mas seguimos para Taguatinga, Ceilândia e diversas UBSs de todo o DF”, reforçou.

Neto adiantou, também, a expectativa de compra de mais aparelhos. “Até o final do ano a gente quer abrir um novo processo para a instalação de ar-condicionado de outras potências. O que a gente quer deixar claro é que estamos a cada dia trabalhando para dar mais conforto ao cidadão”, disse.

O subsecretário afirmou que a instalação dos aparelhos não vai prejudicar o atendimento médico nas unidades. “A gente faz um combinado com a área assistencial para ela demandar quais são as prioridades. Fizemos toda uma remodelagem, para que no momento das instalações para que não haja nenhum comprometimento do atendimento nas unidades”, finalizou.