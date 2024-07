Governo do DF renova acordo de cooperação internacional com República Dominicana Agentes da PM dos Bombeiros realizam treinamentos de forças de segurança do país Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 24/07/2024 - 15h52 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pacto foi renovado por mais 2 anos Renato Alves/ Agência Brasília - 24.07.2024

O GDF (Governo do DF) renovou nesta quarta-feira (24) o acordo básico de cooperação técnica internacional com a Embaixada da República Dominicana para mais dois anos. O pacto, que foi firmado em 2022, visa a promoção de treinamentos das forças de segurança republicanas pelos profissionais da PMDF (Polícia Militar do DF ) e do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) .

O documento foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha, pela embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge, e pelo secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, no Palácio do Buriti.

A República Dominicana passa por um processo de transformação da Polícia Nacional e solicitou a renovação do contrato, que garante o intercâmbio entre as forças de segurança.

A embaixadora afirma que os agentes do DF têm oferecido cooperação “em termos de salvamento aquático, busca e resgate em lugares remotos, utilização de aparatos policiais como drones e capacitação de policiais, de bombeiros, do Exército e da Polícia Turística”. Britto afirma que a renovação do acordo é um reflexo da “qualidade das nossas polícias e dos nossos bombeiros”.

Além do acordo de cooperação, a embaixada do país articula com o GDF um voo direto entre Brasília e a República Dominicana.