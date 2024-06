Governo do DF tem plano de entregar 100 mil habitações nos próximos dez anos

Alto contraste

A+

A-

Subsídios de R$ 15 mil começaram a ser entregue nesta quinta Renato Alves/ Agência Brasília - 27.06.2024

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta quinta-feira (27) que espera entregar em 10 anos 100 mil unidades habitacionais para beneficiar a população mais vulnerável. A declaração foi dada durante entrega do subsídio de R$ 15 mil do Programa Morar DF aos primeiros beneficiados pela iniciativa.

“A gente espera entregar até o fim do nosso mandato uma quantidade de moradias nunca vistas no DF. A previsão é chegar a 40 mil até 2026 e, nos próximos 10 anos, atingir até 100 mil unidades habitacionais para beneficiar a população que precisa de uma moradia”, disse.

Ibaneis destacou que a casa própria é a garantia de mais segurança para a família. Sobre o subsídio de R$ 15 mil ele disse que até o fim deste ano pelo menos 30 mil pessoas serão beneficiados.

“Temos R$ 50 milhões no orçamento para destinar ao programa Morar DF. Esperamos beneficiar em torno de 30 mil pessoas e entregar ano que vem a moradia para várias delas. A gente sabe o prazer que é a pessoa ter uma casa própria, um teto seu, para ter uma vida com segurança”, afirmou.

Publicidade

O chefe do Palácio do Buriti também comentou a infraestrutura que está sendo entregue nos conjuntos habitacionais para a população.

“No Itapoã Parque, que pretendemos entregar em torno de 12 mil habitações, já temos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e escola e estamos construindo uma UBS. Então estamos pensando em toda a infraestrutura para a população ter acesso ao que precisa”, disse.

Publicidade

Entenda

O Programa Morar DF foi sancionado pelo governador no começou do mês. Ele fornece R$ 15 mil as famílias com até cinco salários mínimos para facilitar a compra do primeiro imóvel. O montante pode ser obtido tanto nos empreendimentos do governo como da iniciativa privada.

De acordo com a Codhab, (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF), do total de 100 mil pessoas habilitadas na Companhia, 96% delas são famílias que poderiam receber o subsídio.

O presidente da Companhia, Marcelo Fagundes, explica que a ideia é que o subsídio “complemente ou pague integralmente o valor da entrada do imóvel”. “Assim a pessoa conquista o sonho da casa própria. Com isso nós estamos ofertando mais unidades e estamos dando condições para quem mais precisa”, garantiu.