Governo do DF vai construir ‘Batalhão dos Poderes’, com custo de R$ 69 milhões Batalhão responsável pela segurança da região central de Brasília vai ganhar prédio próximo à Esplanada dos Ministérios Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Licitação para construção acontece em outubro Divulgação/Novacap - Arquivo

O Governo do Distrito Federal anunciou nesta quarta-feira (21) que o 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança da região central de Brasília, vai ganhar uma nova sede. Chamada de “Batalhão dos Poderes”, a obra tem um custo estimado de R$ 69 milhões aos cofres públicos. O objetivo é reforçar a segurança na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes , que foi um dos palcos dos atos de vandalismo de 8 de Janeiro de 2023 .

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirma que, hoje, o 6º Batalhão da Polícia Militar é um “agrupamento improvisado” e que não atende às necessidades da área. “Agora faremos um quartel definitivo, robusto, com a garantia da segurança para toda aquela região”, afirmou.

A nova sede vai ter quatro edifícios e capacidade de acomodar um efetivo de até 1.000 policiais, sendo 600 para pronto emprego. O batalhão vai ser construído na Quadra 4 do SAFN (Setor de Administração Federal Norte), no Plano Piloto.

Projeto do 'Batalhão dos Poderes', a ser erguido em Brasília Divulgação/Novacap

O complexo vai ser construído em uma área de mais de 13 mil metros quadrados e vai abrigar instalações do Comando de Policiamento da Esplanada e estruturas do Departamento Operacional da PMDF, encarregados do gerenciamento de crise.

‌



O presidente da Novacap, Fernando Leite, explica que a estrutura vai ser responsável pela segurança das sedes dos Três Poderes e pela Esplanada dos Ministérios, “com a mesma abrangência de atendimento do batalhão antigo, mas com uma estrutura moderna”.

Projeto do 'Batalhão dos Poderes', a ser erguido em Brasília Divulgação/Novacap

O batalhão atual foi reformado em março de 2023, em caráter de urgência, depois dos atos de vandalismo no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, afirma que o batalhão “será crucial” para que as forças de segurança possam garantir a segurança de órgãos e autoridades federais.

A licitação para a construção da nova sede do batalhão vai acontecer em 30 de outubro, às 9h. Os interessados em participar podem acessar mais informações no site da Novacap.