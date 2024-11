Governo do DF vai monitorar obras de drenagem para evitar estragos pela chuva Regiões terão acompanhamento em tempo real para ajudar na criação de ações imediatas para conter prejuízos da chuva Brasília|Do R7, em Brasília 17/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sala de monitoramento será instalada na sede da Novacap Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

O secretário de Obras do Distrito Federal, Valter Casimiro disse nesta quinta-feira (17) que as obras de drenagem em Vicente Pires, Sol Nascente, Sof Sul e Arniqueiras serão monitoradas para que o governo possa adotar ações imediatas contra os incidentes causados pelas chuvas. Segundo ele, as regiões administrativas terão equipes atuando “24 horas de plantão para poder atender possíveis problemas”.

“Brasília vem sofrendo muito ao longo dos anos com enchentes e alagamentos porque se faziam obras e não preparavam a cidade para esses eventos climáticos, afirmou.

Sobre as obras, o secretário informou que foram disponibilizados recursos a todas as regiões para ampliar e garantir sistemas de drenagem. Casimiro comentou que a previsão é de que elas sejam concluídas em 2025, no próximo período de estiagem.

Segundo ele, ainda serão construídas bocas de lobo e calçadas, e falta a etapa da pavimentação para finalizar as obras.

‌



O presidente da Novacap, Fenando Leite, informou que o monitoramento será feito por meio de uma central instalada na sede da companhia. “Nós já estamos com o centro funcionando em pequeno porte. Mas vai ser construído um centro maior de operação, e vamos ter informações em tempo real do que está acontecendo, se foi obstruída a rede drenagem ou se houve queda de árvores”, detalhou.

“Toda a infraestrutura urbana objeto da Novacap e da Secretaria de Obras serão monitoradas em tempo real, inclusive as obras. Estamos constando em edital que as empresas contratadas terão que trabalhar com câmeras”, acrescentou Leite.

‌











‌