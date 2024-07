Governo eleva em R$ 12,5 bilhões projeção de arrecadação do Imposto de Renda Executivo divulgou relatório de despesas e receitas do 3º bimestre, com justificativas que levaram a congelamento de R$ 15 bi Brasília|Ana Isabel Mansur e Hellen Leite, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 16h27 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h41 ) ‌



Governo divulgou relatório nesta segunda

O governo federal elevou em R$ 12,5 bilhões a projeção de arrecadação do Imposto de Renda, de R$ 785,6 bilhões no 2º bimestre para R$ 798,1 bilhões no 3º bimestre. A alteração está no relatório de despesas e receitas do 3º bimestre, divulgado pela equipe econômica nesta segunda-feira (22). Uma das justificativas para o aumento é o melhor desempenho na tributação de fundos exclusivos e de rendimentos de aplicações financeiras no exterior. Vale lembrar que a lei que taxa offshores e fundos exclusivos foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado.

O documento apresentado pela área econômica traz os motivos que levaram ao congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024, para respeitar os limites das novas regras fiscais. Os cortes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última quinta-feira (18). As áreas afetadas pela decisão serão divulgadas até 30 de julho.

O congelamento será dividido em duas partes — bloqueio de R$ 11,2 bilhões em despesas acima do valor permitido pelo arcabouço fiscal e contingenciamento de R$ 3,8 bilhões, isto é, como o governo não arrecadou o que esperava, parte dos gastos é congelada para cumprir, até o fim do ano, a meta fiscal de déficit zero — ou seja, não gastar mais do que o arrecadado.

Além do Imposto de Renda, o governo federal elevou a projeção de arrecadação de três impostos — IPI (imposto sobre produtos industrializados), CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido) e II (imposto de importação).

A expectativa de IPI subiu R$ 3,9 bilhões, “em razão de realização da arrecadação em valores superiores aos previstos, da revisão da taxa de câmbio e do volume em dólar das importações”, justificou a área econômica.

O cálculo sobre o CSLL cresceu R$ 2 bilhões, devido à “realização em valores superiores aos previstos e pela revisão da trajetória das compensações tributárias para o período de julho a dezembro de 2024″, conforme explicou o relatório.

A projeção do imposto de importação foi aumentada em R$ 1,5 bilhão, por conta da “alteração de parâmetros, especialmente, do volume em dólar das importações”, como colocou o documento do governo.