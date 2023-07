Governo espera gerar 342 mil empregos com novo programa de gás natural Gás para Empregar, ainda sem previsão de lançamento, tem perspectiva de investimentos privados de R$ 94,6 bilhões Governo espera gerar 342 mil empregos com novo programa de gás natural

Programa quer diminuir importações Rovena Rosa/Agência Brasil - 29.7.2022

O programa Gás para Empregar, do Ministério de Minas e Energia, pretende gerar 342 mil empregos diretos, de acordo o governo federal. A iniciativa, que pretende melhorar o aproveitamento do gás natural produzido no Brasil, terá investimentos de empresas particulares que podem chegar a R$ 94,6 bilhões.

O projeto ainda não tem data de lançamento e pode ser apresentado por medida provisória ou projeto de lei. "Desde que seja uma iniciativa do Executivo, a várias mãos, como tem sido, com diálogo permanente, porque é um assunto extremamente transversal", destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A iniciativa Gás para Empregar pretende aumentar a competitividade do setor de gás natural, com investimentos privados, além de incentivar a industrialização por meio do gás produzido no Brasil. A expectativa do governo é de que o incentivo à produção nacional crie empregos e renda.

A proposta prevê investimentos em unidades de fertilizantes nitrogenados, produtos petroquímicos, no processamento de gás e em rotas de escoamento e gasodutos de transportes. O objetivo é reduzir a dependência brasileira de insumos estrangeiros e impulsionar as cadeias produtivas nacionais, como a do agronegócio.

De acordo com o MME, os demais propósitos do projeto incluem o aumento da oferta de gás natural da União no mercado doméstico e o incremento do retorno social e econômico da produção nacional do insumo.

A primeira reunião do grupo de trabalho coordenado pelo Ministério de Minas e Energia para delinear o programa será na segunda-feira (24). A equipe é integrada por representantes de 13 órgãos, entre os quais nove ministérios. Confira:

• Casa Civil;

• Ministério da Fazenda;

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

• Ministério da Agricultura e Pecuária;

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

• Ministério do Planejamento e Orçamento;

• Ministério de Portos e Aeroportos;

• Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

• Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

• Empresa de Pesquisa Energética; e

• Pré-Sal Petróleo.

Os trabalhos do grupo devem se estender por 120 dias, prazo que pode ser prorrogado por igual período. A resolução que criou o Gás para Empregar é de março deste ano e foi aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio.