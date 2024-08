Governo fecha acordo com servidores das agências reguladoras Negociação com as 11 agências reguladoras durou cinco meses Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 23h12 (Atualizado em 21/08/2024 - 23h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Representantes do governo e das Agências assinaram acordo André Corrêa - 20.08.2024

O governo federal assinou, nesta terça-feira (20), um acordo para reestruturar as carreiras dos servidores das agências reguladoras. O acordo prevê a reestruturação em duas etapas: a primeira em janeiro de 2025 e a segunda em abril de 2026.

Os reajustes aceitos pelo Sinagências (Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação) foram de 27% para funcionários de carreira, que entraram por meio de concurso público, e 15,5% para funcionários que vieram de outros órgãos.

Foi acordado, ainda, que será constituído um Grupo de trabalho para debater outros pontos não remuneratórios constantes na pauta de reestruturação das carreiras. O grupo tem 90 dias, a partir de novembro, para se reunir.

A negociação com as 11 agências durou cinco meses. “O acordo assinado hoje representa uma vitória gigantesca para a regulação federal. Nós conseguimos a segunda melhor proposta entre as mais de 60 mesas abertas pelo governo, assinamos o melhor acordo possível para o momento, e isso não é pouca coisa”, disse o presidente do Sinagências.