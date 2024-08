Governo federal autoriza crédito extra de R$ 1,45 bilhão para cultura e educação no RS Recurso será para reconstrução de institutos federais, compra de equipamentos e preservação da cultura local Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 02/08/2024 - 14h20 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h21 ) ‌



Crédito será para reconstrução dos setores Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a abertura de crédito extraordinário de R$ 1,45 bilhão para apoiar a cultura e educação do Rio Grande do Sul. O valor é destinado à recuperação dos setores. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (2)

“O Governo Federal reafirma, mais uma vez, o compromisso com o povo gaúcho, destinando um crédito que permitirá a retomada da educação e da cultura. Este é um momento de recomeço. Vamos garantir que nossas crianças, jovens e profissionais desses setores possam seguir em frente com dignidade e oportunidades”, afirmou o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.

O Ministério da Educação receberá R$ 394,9 milhões e contemplará instituições federais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também será beneficiado, com a aquisição de ônibus, distribuição de livros e materiais didáticos, equipamentos e a reconstrução de escolas e creches.

O recurso também beneficiará o Ministério da Cultura. Serão concedidos R$ 59,8 milhões para prêmios e bolsas voltadas para a sustentabilidade de espaços culturais da região.

O repasse ajudará também na operação de crédito de microempreendedores individuais, ampliando o limite de subvenção econômica. O intuito é reduzir os impactos da calamidade que afetaram a população.





*Sob supervisão de Alexandre de Paula