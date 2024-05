Grupo de elite da Polícia Federal assume segurança do aeroporto de Porto Alegre nesta quarta

Alto contraste

Agentes fizeram o regaste de dois mil desabrigados (Divulgação/PF)

O Comando de Operações Táticas da Polícia Federal assumiu na manhã desta quarta-feira (8) a segurança do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O grupo de elite também apoiará as ações de patrulhamento nas vias alagadas, para dar segurança às ações de resgate dos desabrigados.

A Policia Federal informou que agentes especializados em situação de risco elevado e de alta complexidade chegaram à capital do Rio Grande do Sul na noite dessa terça-feira (7). Segundo eles, outros 350 servidores atuam nos resgates e na segurança dos voluntários com a utilização de botes e embarcações de resgate, helicóptero, drones, equipamentos de visão noturna e motos aquáticas.

De acordo com a PF, foram resgatadas ao menos 2.000 pessoas desabrigadas e 600 animais nas regiões de Porto Alegre, Canoas e Eldorado do Sul na operação montada pela corporação para atuar no Rio Grande do Sul.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes