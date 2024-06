Governo federal vai pagar 2 salários mínimos para 434 mil trabalhadores gaúchos

Alto contraste

Trabalhadores de municípios atingidos serão contemplados (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 18.5.2024)

O governo federal vai pagar duas parcelas do salário mínimo aos trabalhadores gaúchos atingidos pelas fortes chuvas e enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. O valor, de R$ 2.824, será destinado a 434.253 trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores domésticos, estagiários e pescadores artesanais do estado. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na tarde desta quinta-feira (6), em Arroio do Meio (RS), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros.

“Vamos oferecer duas parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do estado atingidos na mancha. Não são todos os municípios em calamidade ou em situação de emergência, mas aqueles atingidos pela mancha da inundação. Em contrapartida, pedimos às empresas que mantenham por mais dois meses a garantia de não demissão. As empresas aderindo, vamos checar o Caged e, a partir disso, liberar o pagamento a cada trabalhador”, explicou Marinho.

Dados divulgados às 9h de quarta-feira (5) pela Defesa Civil local apontam que 172 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental e outras 41 estão desaparecidas. Outras 30.442 estão em abrigos e 572.781, desalojadas. Ao todo, 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas e enchentes, em 476 municípios — 95% do estado.

É a quarta vez que Lula vai ao Rio Grande do Sul desde o início da tragédia ambiental. Nesta manhã, o presidente visitou o município de Cruzeiro do Sul (RS) e voltou a dizer que o governo federal está disposto a ajudar o estado.

