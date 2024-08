Governo investe R$ 6,5 milhões e traz maior feira de turismo da América Latina para Brasília 51ª Edição da Abav Expo ocorre de 26 a 28 de setembro e deve atrair mais de dez mil pessoas por dia de evento Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 13h39 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h43 ) ‌



Evento acontece daqui a um mês no DF Renato Alves/Agência Brasília - 21

O Governo do Distrito Federal investiu R$ 6,5 milhões para receber a maior feira de turismo da América Latina, a Abav Expo, em setembro deste ano. O evento é realizado pela Abav Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens) e deve receber cerca de 10 mil pessoas por dia no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Nesta semana, o governador Ibaneis Rocha recebeu o convite para participar da feira e destacou a importância da iniciativa.

“Nos reunimos com a Abav e foi muito importante porque nós teremos o Congresso da Abav em Brasília, onde a gente espera ter a presença de mais de duas mil agências de viagem. Estamos muito felizes de receber o maior congresso de turismo da América Latina”, disse.

A abertura da 51ª edição da Abav Expo ocorrerá no dia 25 de setembro, às 19h, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No entanto, a programação da feira será de 26 a 28 de setembro, no Centro de Convenções. Em diversas agendas o governador destacou a alegria de receber o público e como o turismo é importante para o DF, para gerar emprego e renda na capital do país.

Sobre a feira

A Abav Expo é a maior feira de turismo da América Latina e tem reconhecimento internacional. Ela promete reunir mais de 2 mil marcas expositoras e atrair um público estimado de 30 mil participantes a Brasília. A feira oferece uma vitrine para lançamentos de novidades e tendências do setor, gerando oportunidades de negócios e fortalecendo marcas e destinos turísticos.

‌



Fundada em 1953, a Abav Nacional é a principal entidade de agenciamento de turismo no Brasil. Com presença em todos os 26 estados e no Distrito Federal, a associação conta com mais de 2 mil empresas associadas, que incluem agências de viagens, operadoras e consolidadoras. Juntas, essas empresas respondem por cerca de 80% da movimentação de vendas e distribuição de produtos e serviços turísticos no país, gerando um faturamento de R$ 34,4 bilhões em 2023.

Durante os três dias de feira, serão mais de 60 capacitações e palestras sobre temas relevantes para o setor turístico, com debates e troca de conhecimento entre os principais players do turismo nacional e internacional.

O retorno da Abav para o DF foi comemorado pelo secretário de Turismo, Cristiano Araújo. “Essa é a maior feira latino-americana de turismo. Ela vem com todos os operadores, hoteleiros, influenciadores, agentes de viagens, enfim, todo o trade de turismo. E não acontece aqui há quase 30 anos e agora o GDF está viabilizando a feira com um grande investimento”, explicou o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.