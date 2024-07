Governo lança Voa Brasil com previsão de passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do INSS Fase inicial do programa será restrita aos aposentados do INSS; na segunda fase, estudantes devem ser beneficiados Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 24/07/2024 - 16h55 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h07 ) ‌



Ministro Silvio Costa Filho lança Programa Voa Brasil MPOR/Reprodução

O governo federal lançou nesta quarta-feira (24) o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas por até R$ 200 o trecho para aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As passagens que serão oferecidas pelas companhas são as classificadas como ociosas, ou seja, as poltronas que não são vendidas por falta de demanda. Com isso, a disponibilidade dos bilhetes depende da dinâmica da venda das passagens.

A expectativa do Governo Federal é incluir cerca de 1,5 milhão de brasileiros que ainda não utilizam o transporte aéreo para se deslocar pelo país. Considerando todos os beneficiários do INSS, o público-alvo do programa soma 23 milhões de aposentados.

O programa funciona como um site de busca. Para comprar a passagem do programa, o aposentado deve estar sem viajar há pelo menos um ano e ter uma conta nível Prata ou Ouro no Portal Gov.br. Com essas condições, será possível comprar dois bilhetes por ano.

“Estamos oferecendo a possibilidade de os aposentados viajarem pelo Brasil. No início do programa, as aéreas já disponibilizaram 3 milhões de passagens. E, à medida que a demanda crescer, não tenho dúvida de que haverá um envolvimento ainda maior das aéreas do Brasil. Com esses 3 milhões de passagens, podemos crescer mais de 10% na aviação brasileira”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante o lançamento do programa.

Costa Filho ainda minimizou a demora no lançamento do programa, justificando que “não é fácil desenvolver um programa para um público de 23 milhões de pessoas”. “Sabemos quanto tempo outros programas importantes levaram para ser implementados. Precisamos de um diagnóstico completo e da segurança necessária para avançar com esse programa”, afirmou.

O programa foi anunciado por Márcio França, então ministro de Portos e Aeroportos, em março de 2023, como uma medida para popularizar as viagens aéreas no país. No entanto, o anúncio antecipado se tornou um desafio para o governo, que ainda não havia estruturado completamente o programa.

A previsão é que a segunda fase do programa contemple estudantes do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). O ministro também mencionou a possibilidade de inclusão de outros grupos estudantis como beneficiários.

O lançamento do Voa Brasil ocorreu sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve presente na cerimônia.