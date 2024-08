Governo Maduro tem ‘viés autoritário’, mas não é ditadura, diz Lula Presidente afirmou não concordar com nota do PT que reconheceu reeleição do chavista Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 09h32 (Atualizado em 16/08/2024 - 09h43 ) ‌



Lula voltou a cobrar divulgação das atas eleitorais Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14.8.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (16) o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. O petista declarou que o país vizinho vive um regime “muito desagradável”, mas que não chega a ser uma ditadura. A Venezuela enfrenta um impasse político em torno das últimas eleições, em 28 de julho — parte da comunidade internacional não reconhece a reeleição de Maduro e a oposição ao chavista diz que venceu o pleito. Por enquanto, o Brasil não endossa nem refuta a vitória do atual presidente venezuelano.

“Acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Não acho que é uma ditadura, é diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas nesse mundo”, afirmou Lula em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul.

O presidente também declarou não concordar com a nota do PT que reconheceu a vitória de Maduro. O documento do partido de Lula foi publicado no dia seguinte às eleições venezuelanas e destacou o caráter “pacífico, democrático e soberano” do pleito.

“Eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota, mas eu não sou da direção do PT”, acrescentou, ao afirmar que “o problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela.”

O presidente declarou, ainda, que o PT “não é obrigado a fazer o que governo quer nem o governo é obrigado a fazer o que o partido quer.” “Eu digo sempre à minha presidente Gleisi Hoffmann: ‘O dia que você tiver que criticar o governo pode criticar, não tem nenhum problema, porque o dia que eu tiver que fazer as coisas também não vou perguntar se o partido vai gostar, eu vou fazer se for necessário”, completou.