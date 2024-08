Governo paga 1ª parcela do Pé-de-Meia a novos beneficiários a partir da próxima segunda Estudantes do ensino médio público, inscritos no CadÚnico, devem receber R$ 200 até 2 de setembro Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 23/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Programa foi criado para combater evasão escolar Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal começa a pagar a partir da próxima segunda-feira (26) a primeira parcela do programa Pé-de-Meia para novos beneficiários. Estudantes do ensino médio público devem receber R$ 200 até 2 de setembro. Para receber o auxílio, a família do aluno deverá ter se inscrito no CadÚnico até 15 de junho deste ano e possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo.

Os estudantes, que já tiveram as contas abertas pela Caixa Econômica Federal, vão receber o auxílio apenas após a inclusão no programa, ou seja, não receberão retroativamente as quatro parcelas já pagas pelo Pé-de-Meia.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do CadÚnico. O auxílio funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino, informou o governo.

No mesmo período, alunos que já faziam parte do programa receberão a quinta parcela do auxílio, de acordo com seu mês de aniversário. O pagamento é referente à frequência às aulas em maio.

‌



Confira o calendário montado pelo Ministério da Educação conforme o mês do nascimento e data de recebimento da parcela:

Janeiro e fevereiro

‌



26/8

Março e abril

‌



27/8

Maio e junho

28/8

Julho e agosto

29/8

Setembro e outubro

30/8

Novembro e dezembro

2/9