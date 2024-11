Governo prevê salas multissensoriais a passageiros com autismo em aeroportos Medida faz parte de programa lançado nesta terça pelo Ministério de Portos e Aeroportos; até 2026, 20 salas desse tipo serão instaladas Brasília|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h11 ) twitter

Projeto visa proporcionar experiência melhor a passageiros neurodivergentes Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério de Portos e Aeroportos lança nesta terça-feira (5) o Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nos aeroportos brasileiros. O projeto visa proporcionar uma experiência melhor aos passageiros neurodivergentes, especialmente com TEA, e seus familiares, por meio de algumas diretrizes.

Segundo a pasta, o programa vai propor:

• Implantação de salas multissensoriais que visam oferecer estímulos sensoriais (visuais, táteis e auditivos) para promover relaxamento, concentração e bem-estar e/ou implantação de salas de acomodação que visam proporcionar um ambiente tranquilo e acolhedor, com estímulos reduzidos para acolher passageiros durante momentos de crise;

• Reavaliação humanizada de procedimentos para melhoria da experiência do passageiro com TEA, tanto em voo quanto em solo;

• Disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, bem como promoção de conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais.

Ambos os espaços serão acessíveis a todas as faixas etárias e estarão disponíveis para passageiros com outras neurodivergências, garantindo um acolhimento inclusivo para todos.

O programa é resultado de um compromisso firmado entre o ministério e a Casa Civil, visando a instalação de 20 salas multissensoriais em aeroportos brasileiros até 2026, através do programa de governo “Viver sem Limites II”. Já está prevista a implementação de seis salas ainda no primeiro trimestre de 2025.

As duas primeiras salas sensoriais em aeroportos foram instaladas em Florianópolis (SC) e Vitória (ES), pela Concessionária Zurich Airport.