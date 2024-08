Governo prorroga uso da Força Nacional no Rio Grande do Sul Segundo o texto, os agentes vão poder atuar em terras gaúchas entre 19 de agosto a 17 de setembro deste ano Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 09h05 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Arroio do Meio (RS) Ricardo Stuckert/PR - 06.06.2024

O governo federal, por meio do Ministério da Justiça, editou uma portaria nesta terça-feira (20) em que autoriza a prorrogação do uso da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Segundo o texto, os agentes vão poder atuar em terras gaúchas entre 19 de agosto a 17 de setembro deste ano.

“Autorizar a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Rio Grande do Sul, para atuar nas ações de policiamento ostensivo e de busca e salvamento, e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por trinta dias, no período de 19 de agosto a 17 de setembro de 2024″, diz o texto.

A portaria destaca que a operação vai contar com o apoio logístico do estado, que deverá dispor da infraestrutura complementar necessária à Força Nacional de Segurança Pública. O contingente disponibilizado obedece aos critérios de planejamento, definidos pelo ministério chefiado por Ricardo Lewandowski.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Força Nacional está na região desde que as enchentes assolaram a região, destruindo casas, empresas e aparelhos públicos. Na época, os homens atuavam em missões de salvamento, na identificação das vítimas, e na distribuição de cestas básicas. Além disso, os homens realizaram patrulhamentos terrestres e aquáticos para ajudar forças de segurança local.

Criada em 2004, o batalhão é composto por policiais civis e militares, além de bombeiros e profissionais de perícia. Conforme o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública informa em seu site, não se trata de uma tropa federal, uma vez que sua atuação nos estados é dirigida pelos gestores públicos locais.