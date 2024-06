Governo publica saída de Neri Geller da Agricultura após polêmica do leilão de arroz Secretário foi exonerado do cargo de secretário de política agrícola; compra de produto foi anulada após irregularidades

O político Neri Geller (José Cruz/Agência Brasil)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva publicou a saída de Neri Geller do cargo de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União. A medida foi tomada após a gestão federal ter anulado o leilão que comprou quase 300 mil toneladas de arroz.

A portaria destaca que a exoneração se deu a partir de terça-feira (11), mesmo dia em que o governo anunciou a anulação do leilão do arroz. A medida foi tomada após a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) detectar fragilidades técnicas e financeiras das empresas vencedoras do certame. Não há, ainda, data para o novo leilão.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o secretário colocou o cargo à disposição. Geralmente, quando ocorre essa configuração, a portaria da exoneração vem com “a pedido”, o que não ocorreu no caso de Geller. O próprio político questionou o titular e disse que teria sido demitido.

“Hoje pela manhã secretário Neri Geller me comunicou, fez ponderação, quando filho dele estabeleceu sociedade com esta corretora do Mato Grosso, ele não era secretário de política agrícola. A empresa não participou do leilão, nem nada que desabone ou gere qualquer tipo de suspeita. Mas que, de fato, gerou transtorno e, por isso, colocou cargo à disposição”, disse Fávaro na última terça-feira (12).

O leilão foi realizado no início deste mês. De acordo com a Conab, foram comercializadas 263,3 mil toneladas do produto, o que representa 88% do volume estimado inicialmente. O valor movimentado no leilão foi de R$ 1,3 bilhão. Os lotes arrematados tiveram preço mínimo de R$ 4,98 e máximo de R$ 5 por quilo. Depois, o produto seria distribuído para 21 estados do país.

Após o leilão, opositores ao governo, sobretudo a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), levantaram suspeitas sobre a participação de empresas desconhecidas do mercado e que arremataram alguns lotes. Das quatro companhias vencedoras, apenas uma - a Zafira Trading - é uma empresa do ramo. Também arremataram o leilão uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos.

Um dos exemplos é a mercearia Queijo Minas. Quando foi fundada, em setembro de 2006, possuía capital social de apenas R$ 80 mil. No mesmo dia do anúncio do leilão pelo governo, em 29 de maio deste ano, a empresa alterou seu capital social para R$ 5 milhões, e deixou de ser uma microempresa, de acordo com informações da Junta Comercial do Amapá.

A justificativa dada pelo governo é de que as empresas vencedoras não têm capacidade técnica e financeira. Questionado pelo R7 sobre quantas companhias possuíam essas condições, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que “não interessa”.