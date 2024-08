Governo reconhece situação de emergência por estiagem em 14 cidades em seis estados Na semana passada, outros 24 municípios foram colocados na lista pela falta de chuva Brasília|Do R7, em Brasília 05/08/2024 - 08h18 (Atualizado em 05/08/2024 - 08h18 ) ‌



Fenômeno compromete umidade do solo Fernando Frazão/Agência Brasil

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de emergência em 14 municípios de seis estados brasileiros. A situação é causada pela estiagem, um período prolongado de baixa ou nenhuma chuva, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição, segundo o Cobrade (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres). As emergências foram reconhecidas por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5).

A situação de emergência pública reconhece uma situação anormal, provocada por desastres — como mudanças climáticas — causando danos e prejuízos que impliquem o com o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.

Apesar de ser menos intensa que a seca, a estiagem produz reflexos sobre as reservas hidrológicas, o que pode causar graves prejuízos à agricultura e à pecuária, por exemplo.

Veja lista completa das cidades:

Senador Rui Palmeira (AL);

Planaltino (BA);

Caucaia (CE);

Independência (CE);

Salitre (CE);

Brejinho (PE);

Dona Inês (PB);

Barra de Santa Rosa (PB);

São Francisco (PB);

Salgadinho (PB);

José de Princesa (PB);

Campo Grande (RN);

Serra de São Bento (RN);

São Rafael (RN).

Mais cidades

Na semana passada, o governo federal já havia reconhecido a situação de emergência em 24 municípios do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Sergipe. Desses, 21 cidades sofrem com a estiagem, duas com as chuvas intensas e uma com a seca.

Confira a lista das cidades:

Estiagem

Coronel João de Sá (BA);

Rio do Antônio (BA);

Aiuaba (CE);

Canindé (CE);

Mombaça (CE);

Solonópole (CE);

Assunção (PB);

Cacimbas (PB);

Desterro (PB);

Montadas (PB);

Riacho dos Cavalos (PB);

Santa Cecília (PB);

Uiraúna (PB);

Umbuzeiro (PB);

Itapetim (PE);

Passira (PE);

Pedra (PE);

Rafael Godeiro (RN);

Santa Maria (RN);

Santo Antônio (RN);

São Miguel (RN);

Chuvas Intensas

Ribeira do Pombal (BA);

Touros (RN)

Seca