Governo, STF e Congresso se reúnem para discutir emendas parlamentares Fontes informaram que Executivo está aberto a negociar e não vai chegar com proposta fechada em reunião Brasília|Gabriela Coelho e Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reunião entre representantes dos Poderes ocorre no STF Henrique Raynal/Casa Civil - 20.08.2024

Representantes do Executivo, do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal) iniciaram o almoço seguido de reunião para discutir as emendas parlamentares, que têm sido motivo de embate entre o Legislativo e o Judiciário. O encontro entre as autoridades da República começou no início da tarde desta terça-feira (20), na seda da corte, em Brasília (DF).

Como mostrou o R7, os integrantes do governo federal estão dispostos a ouvir propostas que possam solucionar o impasse. O encontro contou com a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), representando o Executivo.

Do lado do Legislativo, participaram os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente. Já do Judiciário, todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) estiveram presentes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também participa da reunião.

Os ministros de Lula devem defender que haja plena transparência dos repasses e que seja possível rastrear a aplicação dos recursos, bandeiras defendidas publicamente pelo presidente. No entanto, Costa e Messias não vão levar propostas prontas ao encontro. O objetivo do Executivo é buscar uma solução por meio das tratativas com os demais participantes da reunião.

‌



De acordo com o STF, as emendas impositivas “têm execução obrigatória e são previstas pelas Emendas Constitucionais (ECs) 86/2015, 100/2019, 105/2019 e 126/2022. Elas abrangem as emendas individuais de transferência especial (PIX), as individuais de transferência com finalidade definida e as de bancadas”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda o impasse

As emendas impositivas (de pagamento obrigatório pelo governo federal) são objeto de disputa entre os Poderes. Na quarta-feira (14), o ministro do STF Flávio Dino suspendeu os repasses. No dia seguinte, a Câmara dos Deputados, o Senado e 11 partidos pediram a suspensão da decisão, que foi negada pelo presidente Barroso.

‌



Por unanimidade, a Corte manteve a suspensão dos repasses determinada por Dino. Pelo tribunal, os pagamentos só devem ser liberados depois de o Congresso Nacional apresentar novos parâmetros e regras para que a aplicação dos recursos siga critérios de transparência, rastreabilidade e eficiência.

Em reação ao STF, Lira encaminhou à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara duas PECs (Propostas de Emenda à Constituição) que visam impedir decisões individuais de ministros e dar ao Congresso Nacional o poder de reverter o resultado de julgamentos no plenário da corte.