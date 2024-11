‘Governo tem compromisso com SUS’, diz Nísia sobre corte de gastos na Saúde Ministra destacou que a gestão trabalha com visões de prioridade e de responsabilidade em meio à discussão sobre redução de despesas Brasília|Do R7, em Brasília 13/11/2024 - 18h27 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h27 ) twitter

Nísia defende reestruturação dos hospitais federais no RJ Divulgação/Ministério da Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quarta-feira (13) que a decisão sobre eventuais cortes na pasta cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo tem debatido internamente quais os ministérios vão sofrer com a redução das despesas. “O presidente Lula tem total compromisso com os programas sociais, ele mesmo disse, e com as necessidades do Sistema Único de Saúde. O governo trabalha com visões de prioridade e de responsabilidade”, afirmou.

Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, um parlamentar pediu detalhes sobre o corte. “Como quem trabalha na saúde há muitos anos e boa parte da população sabe, o SUS é subfinanciado no Brasil”, disse a ministra, evitando cravar qualquer redução de despesa.

Nísia também defendeu o plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, em que duas unidades já iniciaram o processo. De acordo com a ministra, os espaços foram centros de excelência em outros tempos, mas que atualmente têm baixo atendimento à população. O processo de implementação foi iniciado em julho deste ano.

Na prática, a medida busca reabrir leitos, ampliar serviços, aumentar o quadro de funcionários e integrar as unidades ao SUS. “Os Hospitais Federais do Rio de Janeiro foram centros de excelência, sem dúvidas. Mas definitivamente, nunca atenderam plenamente o SUS. Eles já passaram por vários processos de intervenção ou tentativas de recuperação. Pelo SUS, não é papel do Ministério da Saúde fazer a gestão direta hospitalar. O SUS foi criado com a intenção de descentralização da gestão”, disse.

‌



Segundo a pasta, duas unidades iniciaram o processo: Hospital Federal de Bonsucesso e FSE com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.

*Com informações do Ministério da Saúde e da Agência Câmara