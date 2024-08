‘Grande comoção’: Câmara Legislativa cancela sessão após morte de 5 em incêndio no DF Casa feita de madeira foi consumida pelo fogo e deixou cinco vítimas: uma mulher de 43 anos, três netas dela e uma adolescente Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h03 ) ‌



Bombeiros encontraram os corpos carbonizados Divulgação/CBMDF - 13.08.2024

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) cancelou a sessão ordinária prevista para esta terça-feira (13) em virtude do incêndio em Planaltina que matou cinco pessoas nesta madrugada. O presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB) , afirma que a tragédia causou “grande comoção” e que este é um momento de “grande dor e pesar para toda a população”. “A decisão visa respeitar o luto e externar nossos sentimentos às famílias afetadas pelo trágico evento”, completou.

“A CLDF está acompanhando as investigações policiais sobre essa ocorrência e exercerá a necessária fiscalização para apuração de eventuais responsabilidades pelo ocorrido. Esta Casa continua imbuída no propósito de aprovar políticas públicas que resguardem os interesses dos mais necessitados”, declarou.

O incêndio aconteceu próximo à estação de tratamento da Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF), às margens da DF-230, em Planaltina, e atingiu um barraco em que uma família estava. As vítimas foram uma mulher de 43 anos, três netas dela (de 9, 8 e 5 anos) e uma adolescente de 14 anos.

O presidente da CDH (Comissão de Direitos Humanos), Fábio Felix (PSOL), afirmou que o local do incêndio é uma “situação dramática de violação de direitos humanos”. Segundo ele, a CDH vai apresentar uma denúncia sobre a precariedade da condição das pessoas que vivem no local para o MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios), o TCDF (Tribunal de Contas) e o Governo do DF.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lamentou o ocorrido e disse acompanhar a situação. “Hoje, o DF amanheceu triste! Recebi a notícia do incêndio ocorrido nessa última noite. Uma tragédia que atingiu uma família inteira em Planaltina, que levou à perda de cinco vidas. O Corpo de Bombeiros do DF fez de tudo para resgatá-las com vida, mas infelizmente não teve sucesso. Neste momento de dor, estendo meu apoio aos familiares e amigos. Sigo acompanhando a situação. A Secretaria de Desenvolvimento Social já está prestando toda a assistência aos familiares”, escreveu nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 23h de segunda-feira (12) com quatro viaturas. Segundo relato da corporação, quando chegaram ao local, o barraco, feito de madeira e lona, já estava completamente tomado pelas chamas. As equipes iniciaram o combate ao fogo, mas só depois da extinção do fogo conseguiram entrar na casa.

Os cinco corpos foram encontrados dentro do barraco, já carbonizados. Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada, e um psicólogo também prestou apoio para atender e dar suporte aos familiares das vítimas.