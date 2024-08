Grupo criminoso aplica golpe de R$ 207 mil em idosa do DF Polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e bloqueou contas bancárias dos envolvidos Brasília|Do R7, em Brasília 08/08/2024 - 08h50 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h50 ) ‌



Grupo criminoso pode pegar 15 anos de prisão PCDF/Divulgação - 08.08.

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (8) cinco mandados de busca e apreensão no Jardim Mangueiral, Guará, Estrutural, Arapoanga e Goiânia (GO), contra um grupo acusado de aplicar golpe de R$ 207 mil em idosa de 71 anos moradora do Lago Norte. Com autorização da justiça, também foram bloqueadas sete contas bancárias dos envolvidos.

A associação criminosa atuava aplicando golpe em vítimas idosas, fingindo ser da Central de Segurança do Banco. O grupo ligava para as vítimas, utilizavam binas falsas para emular o número verdadeiro do telefone do banco e induziam os idosos a abrir o aplicativo do banco e instalar um programa de acesso remoto ao celular.

Com o aplicativo instalado, os criminosos tinham acesso remoto à internet banking da vítima. Eles acessavam as contas, realizavam saques, transferências e pediam empréstimos. A vítima do Lago Sul, por exemplo, não conseguiu o estorno dos valores pelo banco, pois a instituição avaliou que ela mesma concedeu o acesso ao seu celular aos criminosos.

A investigação conseguiu identificar os líderes responsáveis pelo golpe, assim como os laranjas que emprestaram suas contas bancárias para receber os valores desviados. A expectativa da polícia é agora identificar outros membros que fazem parte da quadrilha.

O delegado que conduz o caso, Erick Sallum, alerta a população sobre os riscos de permitir o acesso de outras pessoas as informações pessoais e bancárias.

“Novamente, é importante reforçar para a população para não instalarem aplicativos induzidos por terceiros. As centrais de segurança dos bancos não possuem esse procedimento. Sempre desconfiem dessas espécies de ligações e busquem orientação na delegacia mais próxima de sua residência”, orienta o delegado.

Os criminosos foram indiciados por associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Juntas, as penas somam mais de 15 anos.