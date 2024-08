Grupo de trabalho do GDF para tratar da fumaça se reúne pela 1º vez nesta terça de manhã Governo criou a comissão nesta segunda para tratar da qualidade do ar da capital Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 18h50 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h50 ) ‌



Fumaça apareceu no céu do DF no domingo Anderson Parreira/Agência Brasília - 26.08.2024

O grupo de trabalho criado nesta segunda-feira (26) para elaborar planos de ação para episódios críticos de poluição do ar no Distrito Federal vai se reunir pela primeira vez nesta terça-feira (27) pela manhã. O grupo vai ser formado, inicialmente, por membros de 17 órgãos e entidades e vai ser coordenado pelo Ibram (Instituto Brasília Ambiental).

A comissão tem um prazo de 90 dias, que podem ser prorrogados por mais 90, para elaborar propostas para a melhoria do ar em situações pontuais. O decreto que cria o grupo foi publicado em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF) na tarde desta segunda.

O secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, afirma que o Distrito Federal passa por uma “situação inusitada”, e que grupo vai pensar estratégicas para lidar com as crises.

Segundo o presidente do Ibram, Rôney Nemer, A fumaça que cobre o céu de Brasília desde domingo (25) deve começar a se dissipar a partir das 12h desta terça-feira (27). O instituto afirma que a qualidade do ar melhorou de domingo para esta segunda (26), mas que ainda não é o ideal.

“A esperança maior é, pelo que nos disseram os meteorologistas, que a partir de amanhã, de meio dia pra tarde, a coisa vai começar a melhorar mais ainda. A qualidade do ar que ontem a noite era ruim, neste momento, está um pouco menos que ruim. Ainda não está boa, mas já melhorou bastante”, diz o presidente do órgão, Rôney Nemer.