Grupo invade unidade de saúde, assalta pacientes e é perseguido pela polícia em rodovia do DF Assaltantes levaram celulares de pacientes e arma de vigilante; dois cumpriam pena em regime semiaberto

Policia rastreou carro utilizado para fuga (Divulgação/Polícia Militar do DF)

Um grupo de cinco pessoas invadiu a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Itapoã, no Distrito Federal, e roubou celulares de pacientes e servidores, além da arma de um vigilante. Os criminosos fugiram do local, mas foram localizados pela Polícia Militar em uma rodovia 35 km distante da UBS. Houve perseguição e os assaltantes foram presos.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (20). Após o assalto, a Polícia Militar foi acionada e teve acesso às câmeras de segurança da UBS. Pelas imagens, os agentes conseguiram identificar e rastrear o veículo utilizado para a fuga, que foi localizado em uma rodovia próxima à região administrativa da Cidade Estrutural.

Os policiais conseguiram alcançar o grupo e começaram a perseguir os assaltantes. Durante a perseguição, os ladrões arremessaram os celulares das vítimas pela janela do carro. Em seguida, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram seguidos e detidos pelos agentes.

Segundo a PM, dois dos presos cumpriam pena em regime semiaberto. Os outros foram reconhecidos como participantes do assalto na UBS, e um deles confessou que a arma roubada e os outros celulares das vítimas estavam em uma casa no Paranoá.

Os policiais foram até a residência indicada e encontraram uma mulher que era irmã de um dos detidos. No imóvel, foram localizados os itens roubados e a arma utilizada no crime. Os autores do crime foram encaminhados pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para registro da ocorrência.

