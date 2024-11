GSI cria Grupo Técnico para elaborar estudos e regulamentar atividades espaciais no Brasil Lei sancionada pelo presidente Lula prevê regras para a exploração espacial e investimento da iniciativa privada Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/11/2024 - 09h02 (Atualizado em 27/11/2024 - 09h02 ) twitter

Lei prevê atividades espaciais do Brasil Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/Reprodução -

O Ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), Marcos Antonio Amaro dos Santos, criou um grupo técnico para elaborar estudos e apresentar propostas na regulamentação da Lei nº 14.946, de 31 de julho de 2024, que prevê atividades espaciais no Brasil e investimento da iniciativa privada nessas ações. A medida está publicada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial da União e os trabalhos devem ser realizados no prazo de 120 dias, podendo ser prorrogados por igual período, caso necessário.

A lei sancionada pelo presidente Lula prevê o uso de veículos lançadores; o transporte de pessoal e de material ao espaço; a exploração de corpos celestes como a Lua, meteoros, cometas, asteróides ou outros planetas; o desenvolvimento de satélites, foguetes, naves, estações e seus componentes e equipamentos; o turismo espacial; e a remoção de detritos.

Segundo a normativa, o Comando da Aeronáutica será o responsável por regulamentar e fiscalizar as atividades espaciais relacionadas à segurança e à defesa nacional. A instituição também deve autorizar qualquer voo de veículo lançador no espaço aéreo brasileiro.

O Ministério da Defesa deve monitorar a recepção e a distribuição de dados espaciais sensíveis para a segurança nacional. Já as atividades de natureza civil, que são todas as que não se caracterizam como atividades de defesa, serão regulamentadas, autorizadas e fiscalizadas pela AEB (Agência Espacial Brasileira. Para atividades civil e militar simultaneamente, o Comando da Aeronáutica e a AEB terão que atuar de maneira coordenada. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) fica responsável pela autorização de outras atividades.

O Grupo Técnico será formado pelo Ministério da Defesa; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério das Comunicações; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Comando da Aeronáutica; Agência Nacional de Telecomunicações; e Agência Espacial Brasileira.