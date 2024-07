Haddad comenta fala de Lula em entrevista à RECORD e reforça compromisso com arcabouço Lula disse que o governo seguirá as regras e frisou responsabilidade com estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social

Fala ocorre após entrevista exclusiva de Lula à RECORD Fabio Rodrigues/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (16) que o governo federal tem compromisso com o arcabouço fiscal e o possível será feito para cumprir a meta. A fala ocorre depois da entrevista exclusiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à RECORD, em que o chefe do Executivo destacou ter “seriedade fiscal” com o país e responsabilidade com a estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social.

O ministro destacou que o novo marco fiscal é uma deste governo. “Nós é que alteramos a lei para o arcabouço fiscal e ele [Lula] falou: vou fazer o possível para cumprir o arcabouço fiscal, porque não tô aqui chegando agora”, disse Haddad.

No início do mês, o governo federal anunciou um corte de R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias para cumprir a meta de déficit zero em 2024 e seguir a norma fiscal. O valor bloqueado vêm sendo calculado desde março e, segundo Haddad, será suficiente para que o Executivo cumpra o arcabouço neste ano.

“O que eu venho dizendo, e isso tem se constatado, é que as medidas fiscais que foram tomadas no ano passado estão repercutindo, tanto no crescimento da economia, quanto na arrecadação, consequentemente. Elas estão repercutindo favoravelmente”, disse o ministro, avaliando que qualquer revisão será feita dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio arcabouço.

Na entrevista à RECORD, Lula afirmou que o governo vai seguir as regras do arcabouço fiscal. “Responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago do berço”, disse. Lula destacou que “seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão fiscal no Brasil”. A entrevista completa será exibida no Jornal da RECORD desta terça, às 19h50.

O presidente garantiu, ainda, que o governo vai criar um “país com estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social”. Em complemento, Lula ponderou que a discussão “é apenas uma questão de visão”. “Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso”.