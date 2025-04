Haddad diz não se preocupar com Lira na relatoria da reforma do Imposto de Renda Segundo Haddad, Lira teve comportamento ‘muito importante’ do ponto de vista fiscal quando foi presidente da Câmara Brasília|Do Estadão Conteúdo 08/04/2025 - 21h12 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h14 ) twitter

Haddad diz que Lira não deve comprometer a proposta Lula Marques/Agência Brasil - 24.4.2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (8) que não se preocupa com o fato de o deputado Arthur Lira (PP-AL) ser responsável pela relatoria do projeto de lei que vai garantir isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês.

Segundo Haddad, Lira teve, enquanto foi presidente da Câmara dos Deputados, um comportamento “muito importante” do ponto de vista fiscal.

“O Arthur Lira foi a pessoa que, na Presidência da Câmara, se comprometeu com a agenda fiscal. Tenho todas as razões para acreditar que o comportamento dele como relator não vai ser diferente”, disse Haddad.

Na avaliação do ministro, caso haja qualquer alteração na forma de compensar a isenção do IR, Lira deve levar em conta o equilíbrio fiscal. “Pode aparecer alguma ideia. Se alterar, eu acredito que ele não vai colocar em risco o equilíbrio da proposta”, disse.

Ao defender a ideia de isentar do IR pessoas de menor renda, Haddad reforçou que o Brasil tem uma das dez piores distribuição de renda do mundo e que “não é razoável” que o Ministério da Fazenda não faça nada para corrigir essa distorção.

“Do mesmo jeito que eu olho para as contas públicas, para o ambiente de negócio e a reformulação de setores, eu olho também para a distribuição de renda”, disse Haddad.

Segundo ele, essa questão é um dado importante para a saúde da economia brasileira, mas que muitas vezes não é objeto de preocupação por parte de economistas e da esfera pública.

