Haddad diz que medidas sobre corte de gastos podem ser finalizadas na quinta Ministro deve se reunir com presidente Lula no Palácio do Planalto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 21h25 (Atualizado em 06/11/2024 - 23h03 )

Medidas devem ser finalizadas na quinta-feira (7) Valter Campanato/Agência Brasil

O pacote de medidas de corte de gastos deve ser finalizado na quinta-feira (7). A informação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve ter uma reunião, amanhã, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Resolvidos esses detalhes, a questão é como é que o presidente vai decidir dialogar com as duas Casas, mas, da nossa parte, eu quero crer que, no final da manhã de amanhã, nós vamos estar com essas questões decididas”, contou o ministro a jornalistas.

O encontro está marcado para às 9h30 no Palácio do Planalto. Conforme Haddad, as medidas também podem ser apresentadas aos líderes do Congresso ainda amanhã.

“O Executivo não precisa pedir permissão para mandar uma lei. Mas é de bom-tom que uma coisa, que é importante, tenha um certo protocolo. Talvez o presidente queira seguir esse protocolo. Vamos ver, a decisão é dele. Mas eu acredito que amanhã, pela manhã, nós teremos concluído os dois detalhes que faltam discutir”, continuou o ministro.

‌



Além dele e de Lula, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) devem participar do encontro no Planalto. Na terça-feira (5), os integrantes do governo realizaram uma série de reuniões a fim de fechar o pacote preparado pela equipe econômica.

São discutidos, por exemplo, ajustes no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e um pente-fino no Bolsa Família. Conforme Haddad, vai ser necessário uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) e um projeto de lei para abarcar todos os ajustes.