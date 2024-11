Haddad diz que isenção do IR vazou antes da hora: ‘Não adianta se queixar do mercado’ Informação de que quem ganha até R$ 5.000 não pagaria o imposto foi divulgada antes de apresentação do governo, segundo ministro Brasília|Do R7, em Brasília 29/11/2024 - 19h01 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h22 ) twitter

Ministro deu entrevista exclusiva à RECORD Reprodução/RECORD - 29.11.2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou em entrevista exclusiva à RECORD que o vazamento de dentro do governo da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 na véspera do anúncio oficial foi a causa do ruído com o mercado financeiro. Em conversa com o jornalista Luiz Fara Monteiro nesta sexta-feira (29), o ministro declarou que a falta de informações adicionais gerou uma “leitura equivocada” do pacote fiscal divulgado pelo governo na quarta (27).

O ministro afirmou não saber a origem da exposição antecipada. “Não adianta se queixar do mercado. ‘Ah, o mercado leu errado’. Cuida da comunicação, não deixa a informação vazar, quando vazar tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema”, criticou.

“Eu lamentei o vazamento, porque as pessoas, eu não sei de onde vazou, mas é muito desagradável quando você não percebe o nível de responsabilidade do agente público no patamar exigido pelo seu mandato, pelo seu exercício da sua função”, acrescentou o ministro, ao cobrar mais responsabilidade das autoridades públicas.

“Você tem que ser muito cioso de que, quando você vaza uma informação de governo sem que a divulgação seja feita com a pompa e circunstância devidas, em respeito ao cidadão, você vai ter problema de leitura”, lamentou.

Na avaliação de Haddad, o vazamento foi mais grave que a apresentação combinada da isenção e da redução de despesas. “Pior do ser divulgado conjuntamente, é ser vazado de véspera, porque aí ninguém entendeu. As pessoas começaram a misturar uma coisa com a outra. O dólar recuou hoje em função das explicações que estão sendo dadas. A reforma da renda é neutra do ponto de vista fiscal. Se dermos isenção para quem ganha menos de R$ 5.000, tem de ser compensado por quem ganha mais de R$ 50 mil e não paga, então tem que encontrar um equilíbrio. As medidas fiscais, não, são para conter despesas mesmo. Aí a pergunta de alguns foi ‘como o governo manda medidas para conter gastos e manda isenção do Imposto de Renda? É uma contradição’. Na verdade, não existe contradição, são coisas completamente diferentes”, explicou.

O dólar bateu recorde pelo terceiro dia seguido e fechou a R$ 6 nesta sexta (29), refletindo o estresse do mercado financeiro com o pacote fiscal do Executivo. Desde quarta (27), a moeda tem escalado e ultrapassado a barreira dos R$ 6. A medida do governo irritou o mercado e, agora, também há o temor em relação aos impactos do câmbio na inflação.

Pela manhã, a moeda americana chegou a R$ 6,11. No fim do pregão, o dólar registrou alta de 0,19%, cotado a R$ 6,0005. A mínima do dia foi de R$ 5,9564, e a máxima, de R$ 6,1156 — também novo recorde intradiário.





