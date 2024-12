Hemocentro de Brasília dará senha preferencial para doadores com sangue A negativo Medida ocorre até 11 de dezembro e visa aumentar volume de estoque, que foi prejudicado pelos feriados de novembro Brasília|Do R7, em Brasília 03/12/2024 - 17h04 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h04 ) twitter

Estoque está em nível crítico Divulgação/Hemocentro de Brasília

O Hemocentro de Brasília distribuirá senhas preferenciais para doadores com tipo sanguíneo A negativo até 11 de dezembro. Segundo a instituição, houve uma queda no volume das doações pelos feriados que ocorreram em novembro, e atualmente o estoque opera com 66% do nível considerado ideal.

“Com a proximidade das festas de fim de ano e das férias escolares, convidamos a população a doar sangue, realizar esse gesto solidário e altruísta para com os pacientes do DF que necessitam de transfusões para manter ou recuperar a saúde. Há um aumento histórico de transfusões nesse período, motivo pelo qual fazemos esse apelo junto à população”, disse a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro de Brasília, Kelly Barbi.

Para receber a senha preferencial, o doador deverá comprovar o grupo sanguíneo por meio do cadastro no Hemocentro ou por um exame de tipagem de sangue. A medida busca otimizar o atendimento e priorizar as necessidades emergenciais.

Como doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

As pessoas que tiveram gripe devem aguardar 15 dias depois do desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue.

Em caso de dengue, é necessário aguardar 30 dias depois do fim dos sintomas para se candidatar à doação de sangue. Para quem teve dengue hemorrágica, o prazo de espera é de seis meses.

No caso do diagnóstico de Covid-19, é preciso aguardar dez dias depois do fim dos sintomas, desde que a pessoa esteja sem sequelas. Se o paciente for assintomático, o prazo é contado a partir da data de coleta do exame.