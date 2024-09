Hemocentro de Brasília vai dar prioridade a doadores de sangue dos tipos negativos Instituto teve baixa nas doações, e estoques estão em níveis críticos ou baixos; ação acontece até 30 de setembro Brasília|Do R7, em Brasília 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hemocentro distribuirá senha preferencial a doadores Renato Alves/Agência Brasília

O Hemocentro de Brasília inicia nesta quinta-feira (12) uma ação para que doadores dos tipos sanguíneos O-, A-, B- e AB- tenham prioridade no atendimento na instituição. O objetivo é aumentar o nível dos estoques da instituição. A ação vai durar até o fim de setembro ou até a normalização dos estoques.

A instituição diz que os estoques de sangue O-, O+ e A+ estão em níveis críticos. Além disso, os estoques de sangue B-, AB- e A- estão em níveis baixos.

O instituto dará senha preferencial às pessoas de 16 a 60 anos com sangue dos tipos negativos. Para ter prioridade no atendimento, é preciso comprovar o grupo sanguíneo pelo cadastro no órgão ou por exame de tipagem sanguínea.

Segundo o Hemocentro, desde o início do mês a média é de 103 doações por dia, o menor número registrado pela instituição neste ano. O volume está abaixo das 180 coletas diárias necessárias para a manutenção dos estoques de sangue em níveis seguros.

‌



Como doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Em caso de dengue, é necessário aguardar 30 dias depois do fim dos sintomas para se candidatar à doação de sangue. Para quem teve dengue hemorrágica, o prazo de espera é de seis meses.

As pessoas que tiveram gripe devem aguardar 15 dias depois do desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue.

‌



No caso do diagnóstico de Covid-19, é preciso aguardar 10 dias depois do fim dos sintomas, desde que a pessoa esteja sem sequelas. Se o paciente for assintomático, o prazo é contado a partir da data de coleta do exame.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles