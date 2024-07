Henrique do Paraíso lidera intenção de votos para a Prefeitura de Sumaré, diz pesquisa

‌



Henrique do Paraíso lidera a corrida Rodrigo Fernando/ Republicanos

Na disputa pela Prefeitura de Sumaré, em São Paulo, Henrique do Paraíso (Republicanos) lidera as intenções de votos para as eleições municipais deste ano, segundo levantamento feito pela Ágili Pesquisas e Marketing divulgado nesta terça-feira (9). No cenário estimulado — quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos —, Henrique tem 24,5% das intenções de voto e em seguida aparecem Willian Souza (PT), com 12,9%, e Éder Dalben (Cidadania), com 12,70%, tecnicamente empatados.

A Ágili Pesquisas e Marketing ouviu 600 pessoas entre os dias 3 à 7 de julho. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados. A pesquisa foi protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o registro SP-09779/2024.

O levantamento estimulado mostrou, ainda, o cenário de votos válidos. Henrique do Paraíso segue na liderança, com 34,10%, e Willian e Éder seguem empatados.

No cenário espontâneo — quando o eleitor diz em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de nomes —, Paraíso, Souza e Dalben aparecem tecnicamente empatados.

Em relação ao segundo turno, o instituto fez uma projeção entre Paraíso e Willian Souza (PT), indicando que Henrique segue na frente com 42,80% das intenções de voto contra 25,80%. Em um cenário com Éder Dalben, Paraíso também ganharia, com 41,20%.

Em uma simulação na disputa no segundo turno entre Éder e Willian, o primeiro candidato aparece na liderança com 37,20%. Na entrevista, 27,40% afirmaram votar em Souza e em nenhum são 28%.