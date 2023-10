História das telecomunicações está em exposição no Museu Nacional dos Correios, em Brasília A visitação é gratuita e acontece todos os dias, incluindo fins de semana e feriados; a mostra é permanente História das telecomunicações está em exposição no Museu Nacional dos Correios, em Brasília

A- A+

Exposição conta a história da telegrafia no Brasil Record TV/Reprodução - Arquivo

O Museu Nacional dos Correios, em Brasília, está com a exposição gratuita Os Sinais e as Coisas — Das fogueiras à Internet, que conta a história das telecomunicações no Brasil. A mostra, que é permanente, apresenta um panorama da evolução do sistema de comunicações no Brasil e no mundo. O local fica aberto para visitação todos os dias da semana, incluindo feriados.

A exposição apresenta diversas formas do ser humano de se comunicar. "Nós temos o registro dessa evolução dos meios de comunicação desde os primórdios", diz o gerente do Museu Nacional dos Correios, Gedalias Inácio.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

O evento traz a história da telegrafia e o desenvolvimento desse meio de comunicação, utilizado no Brasil principalmente no século 20. Além disso, também conta com réplicas de estações de comunicação, telefones e relógios antigos.

Para Inácio, a exposição é "um convite a uma viagem no tempo". As visitas ao museu ocorrem das 10h às 18h de segunda-feira a sexta-feira. Nos fins de semana e feriados, as visitas são apenas no período vespertino, das 13h às 17h.

*Sob a supervisão de Fausto Carneiro