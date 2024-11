Homem tentou entrar no STF antes de morrer; carro explodiu primeiro Explosões no anexo 4 da Câmara e em frente ao prédio do Supremo ocorreram em intervalo de poucos segundos Brasília|Giovanna Inoue e Thays Martins, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 23h45 ) twitter

GDF fez coletiva na noite desta quarta Reprodução

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), explicou na noite desta quarta-feira (13), em coletiva de imprensa, a ordem dos acontecimentos das explosões que aconteceram próximo à Praça dos Três Poderes.

Segundo ela, o carro explodiu primeiro, por volta de 19h30. O veículo estava próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, o homem responsável pelos atos explodiu ao menos mais duas bombas em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) e morreu. Antes disso, ele tentou entrar no prédio da corte, segundo o GDF.

O homem morto nas explosões é Francisco Wanderley Luiz, dono do carro que explodiu próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados também nesta quarta. A informação foi confirmada pelo jornalismo da RECORD com fontes na Polícia Civil do Distrito Federal e no Governo do DF.

Celina ainda ressaltou que a segurança na Praça dos Três Poderes foi reforçada. “Ainda estamos com a área isolada. A polícia que está lá é um policiamento especializado", afirmou.

O secretário adjunto da SSP, Alexandre Patury, completou que a população de Brasília pode ficar tranquila. “A segurança de Brasília está assegurada. Brasília tem comando, Brasília tem segurança. A população pode ficar tranquila", disse.

Na coletiva, a governadora em exercício também disse ter conversado com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e solicitado que não tenha expediente no Congresso nesta quinta (14).