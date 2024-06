Homem de 72 anos passa mal e perde o controle de lancha no lago Paranoá Vítima foi encontrada pelos bombeiros com quadro de parada cardiorrespiratória; outras duas pessoas estavam no veículo, mas não se feriram

Lancha desgovernada assustou frequentadores do lago Paranoá Corpo de Bombeiros/Reprodução - 29.06.2024

Um homem de 72 anos de idade passou mal enquanto pilotava uma lancha no Lago Paranoá. Ele perdeu o controle do veículo, que ficou desgovernado até bater com um muro de contenção às margens do lago. O condutor foi resgatado por pessoas que estavam próximas ao local do acidente, nos arredores da Ponte JK.

Quando os bombeiros chegaram, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e precisou passar por protocolo de reanimação por 40 minutos. A ocorrência foi registrada na tarde do sábado (29). Outras duas pessoas estavam a bordo, mas conseguiram sair do lago sem necessidade de resgate.

O idoso resgatado foi levado ao Hospital de Base, na Asa Sul. Não há atualizações sobre o estado de saúde dele.