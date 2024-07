Homem é atropelado no DF e levado ao hospital em estado grave na manhã desta quinta Caso aconteceu próximo ao balão da rodoferroviária de Sobradinho; vítima de 38 anos apresentava sinais de trauma na cabeça Brasília|Do R7, em Brasília 18/07/2024 - 08h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 08h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Carro e ônibus se envolveram em colisão na EPTG CBMDF/Divulgação - 18.07.202

Um atropelamento na manhã desta quinta-feira (18) deixou um homem em estado grave no Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima de 38 anos foi atingida por um carro próximo ao balão da rodoferroviária de Sobradinho. O homem foi atendido com sinais de trauma na cabeça e levado ao Hospital Regional de Sobradinho. O condutor do carro, de 66 anos, não se feriu.

Por volta das 5h40, o Corpo de Bombeiros também atuou em outro acidente. Desta vez a colisão entre um carro e um ônibus na via Estrutural, sentido EPTG (Estrada Parque Taguatinga), no viaduto de acesso ao Jockey.

Segundo a corporação, a motorista do carro, de 41 anos, foi levada ao Hospital de Base com dores no pescoço. Já o condutor do ônibus e os passageiros não sofreram ferimentos.

Uma das faixas foi interditada para atendimento das vítimas, com prejuízo no trânsito.