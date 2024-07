Homem é condenado a 28 anos de prisão por matar ex-namorada esfaqueada Jonas Costa deu uma facada nas costas da mulher em junho de 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 24/07/2024 - 20h44 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h44 ) ‌



Crime aconteceu em junho, na Ceilândia Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

A Justiça do Distrito Federal condenou nesta terça-feira (23) um homem a 28 anos, oito meses e 12 dias de prisão pelo feminicídio da ex-namorada, Emilly Thalita , em 24 de junho do ano passado, em Ceilândia. Jonas Costa Pataxia vai cumprir a pena em regime inicial fechado e não vai poder recorrer em liberdade.

A vítima e o criminoso tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados. No dia do crime, a Emilly estava comemorando o aniversário de 20 anos em uma distribuidora de bebidas quando foi abordada por Jonas. Ela resistiu a aproximação do ex-namorado, que desferiu uma facada nas costas da mulher. A vítima foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local.

No processo, o juiz presidente do júri apontou que Jonas possui maus antecedentes e histórico de violência doméstica. “Tal fato revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, pratica contra ela variadas formas de violência”, disse.

O juiz acredita que as circunstâncias do crime se tornam mais graves por ter sido praticado em via pública. “Se por um lado os crimes de violência doméstica costumam ser praticados às escondidas, no interior do lar, este fato foi praticado em via pública, expondo mais ainda a vítima a vexame, mesmo no pós-morte”, ponderou.

O magistrado afirma que “a violência que decorre de situações de desigualdades estruturais – de gênero, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero – deve ser mais gravemente valorada nos casos concretos, porque refletem uma relação desigual e uma assimetria de poder existente entre autores e vítimas”.