Homem é condenado por dirigir bêbado e capotar carro, matando jovem que estava no porta-malas Veículo tinha oito pessoas na hora do acidente; motorista vai ficar mais de 14 anos preso Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/11/2024 - 20h31 (Atualizado em 19/11/2024 - 22h05 )

Acidente foi em fevereiro de 2021 Toninho Tavares/Agência Brasília - Arquivo

O Tribunal do Júri de Ceilândia, no Distrito Federal , condenou, na segunda-feira (18), Leilton de Araújo Amorim a 14 anos e três meses de prisão por dirigir embriagado , provocar um acidente de carro e causar a morte de um adolescente que estava no porta-malas. Além disso, o motorista também foi condenado a seis meses de detenção por fugir do local.

O crime aconteceu em fevereiro de 2021. Segundo a denúncia apresentada, o homem estava comemorando o próprio aniversário com amigos. Depois de beber álcool, ele e outras sete pessoas foram de carro para Ceilândia, sendo que a vítima foi levada dentro do porta-malas e sem nenhum item de segurança.

No caminho, Leilton teria dirigido em alta velocidade, sob condições de tempo desfavoráveis, fazendo ultrapassagens arriscadas. Ele então teria colidido com um meio fio, o que fez com que o carro capotasse e o adolescente fosse arremessado. A vítima, que era funcionária de Leilton, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista tentou fugir do acidente para evitar a responsabilidade penal.

Para Caio Todd Silva Freire, juiz responsável pelo caso, o crime causou perigo comum, o que poderia ter resultado em outras pessoas feridas. A vítima ser menor de idade foi um agravante, visto que “o ordenamento jurídico confere maior proteção a crianças e adolescentes”, afirma. “Além disso, o acusado era chefe da vítima, exercendo dever de cuidado e garantia”, completa.

O magistrado declaro que as condenações devem ser cumpridas “imediatamente”, sem direito de apelar em liberdade. “A unificação das penas é inviável, diante da diferente natureza das penas”, completa a decisão, que declara que os dois períodos de condenação precisam ser cumpridos separadamente.

Reclusão x detenção

A pena de reclusão é aplicada em casos de condenações mais severas, sendo cumpridas em estabelecimentos de segurança máxima ou média. O regime pode ser fechado, semi-aberto ou aberto.

Já a detenção é aplicada em condenações mais leves, em regime semi-aberto e em estabelecimentos menos rigorosos, como colônias agrícolas, industriais ou similares.