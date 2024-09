Homem é preso após atirar em cachorro com espingarda de pressão no DF Caso aconteceu em Ceilândia na tarde desta quarta-feira; na casa do suspeito polícia encontrou 35 munições 9 mm Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/09/2024 - 09h39 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h39 ) ‌



Homem foi preso em casa após denúncia de populares PMDF/Divulgação -

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (11) após atirar com uma espingarda de pressão em um cachorro na QNP 36, em Ceilândia, no Distrito Federal. O caso foi denunciado pela população que acionou a Polícia Militar por volta de 18h40, avisando que o homem estava maltratando o animal que andava pelo conjunto E. Os policiais foram até a residência do suspeito e encontraram 35 munições de 9 mm e a espingarda de pressão. O suspeito foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e autuado por posse ilegal de munições e maus-tratos.

No começo do ano, o R7 mostrou que as ocorrências de crimes de maus-tratos a animais cresceram 198% nos últimos seis anos na capital do país. Os registros na Polícia Civil saltaram de 149, em 2018, para 445, em 2023, considerando os casos até novembro. Os dados foram obtidos por meio de um levantamento exclusivo feito via Lei de Acesso à Informação.

A reportagem identificou 79 crimes tipificados como crueldade aos animais na capital do país, de 2018 até o ano passado. A diferenciação segue a Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, publicada em 2018, que define maus-tratos como atos e omissões que provocam “dor ou sofrimento aos animais”. Enquanto crueldade é caracterizada por “maus-tratos de forma intencional e/ou continuada”.

O R7 buscou ainda os dados de crimes contra animais silvestres (veja os números na arte abaixo). Na tipificação, os registros estão em queda desde 2018, mas, ainda assim, somado os últimos seis anos, contabilizam 656 ocorrências na Polícia Civil do DF.

‌



Secretaria de Proteção Animal

No começo desse mês, o Governador Ibaneis Rocha criou a Secretaria de Proteção Animal, pasta que será responsável por elaborar políticas públicas e programas voltados para a proteção dos animais da capital do país. A nova secretaria – que será comandada pelo delegado da Polícia Civil Ricardo Villafane Gomes – também deve articular parcerias e gerenciar acordos relacionados ao manejo populacional, vacinação, atendimento veterinário e reabilitação em casos de maus-tratos.

Na prática, a pasta vai absorver a estrutura e os cargos da antiga Subsecretaria de Proteção Animal, agora renomeada para Subsecretaria de Bem-estar Animal. A reorganização inclui a transferência dos recursos humanos e materiais, bem como dos recursos orçamentários e financeiros, da antiga Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal para a nova secretaria.

A Secretaria do Meio Ambiente volta, inclusive, a ter o seu nome original, mas continuará responsável pelo apoio operacional, administrativo e financeiro da nova pasta.

Segundo o governo, o objetivo é fortalecer as ações de proteção animal do DF e melhorar a resposta a situações de maus-tratos.

Denuncie

Casos de crimes contra animais podem ser denunciados em qualquer delegacia do Distrito Federal; pela Delegacia Eletrônica da PCDF (acesse aqui); pelo telefone 197 (não é necessário se identificar) e pela Ouvidora, no telefone 162.