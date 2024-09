Homem é preso após manter ex-companheira em cárcere privado por 18 dias no Entorno do DF Vítima relatou episódios de agressão e enforcamento à polícia; homem foi detido em flagrante na tarde desta quarta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 11h30 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem tem nove passagens pela polícia por agressão PCGO/Divulgação - 04.09

Um homem foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, após manter a ex-companheira em cárcere privado por 18 dias por não aceitar o fim do relacionamento. O caso aconteceu nesta quarta-feira (4) depois que a vítima conseguiu fugir e denunciou à polícia as agressões. Em relato, ela contou que sofreu ameaças durante o tempo que estava presa dentro de casa e chegou a ser enforcada pelo ex-companheiro.

Segundo a vítima, no dia 18 de agosto ela tentou terminar o relacionamento, mas o homem não aceitou. Ele teria a trancado em casa, tomado seu celular e fechado portas e janelas. A vítima apenas conseguiu fugir quando ele esqueceu o portão de casa aberto e ela correu para a casa da mãe.

Delegado da DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher), Wallace Vieira, explica que o homem também impedia que a vítima tivesse contato com familiares. “A todo momento mantida em cárcere, ela recebia xingamentos e ameaças de morte. No momento em que estava registrando a ocorrência, ele também enviava mensagens para ela a ameaçando de morte”, conta.

O homem foi preso por volta das 13h quando deixava os filhos na escola. Segundo o delegado, ele tem nove passagens por violência doméstica na polícia e estava usando tornozeleira eletrônica após ter sido preso em flagrante por agredir outra ex-companheira no começo do ano.

‌



Como pedir ajuda:

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

- Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

‌



- PM - Ligue 190

- Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.