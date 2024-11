Polícia prende suspeito de matar mulher três dias depois de conhecê-la Corpo da vítima foi encontrado em região de mata em Ceilândia, às margens da DF 180 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/11/2024 - 18h38 (Atualizado em 23/11/2024 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso após estrangular vítima no DF PCDF/Divulgação - 23.11.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal na manhã deste sábado (23) após matar uma mulher na noite de sexta-feira (22) em Ceilândia. O crime aconteceu entre 22h e 23h50 e segundo as investigações da 19ª Delegacia de Polícia, o autor conheceu a vítima há três dias e simulou uma relação de amizade. O suspeito levou a mulher em seu carro para uma região às margens da DF 180, na quadra 05, conjunto C do Condomínio Vista Bela, onde a estrangulou.

Em seguida, ele ateou fogo no carro da vítima e nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado, em uma região de mata. A relação entre autor e vítima foi confirmada por mensagens trocadas entre eles e pelo depoimento de testemunhas.

O carro incendiado foi encontrado ainda na sexta-feira (23) pelos bombeiros.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção em caso de violência. Confira como denunciar:

‌



- Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

‌



- PMDF - Ligue 190

- Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

‌



- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.