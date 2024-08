Homem é preso após tentar esfaquear companheira no DF na madrugada deste domingo Vítima precisou se trancar em um dos cômodos da casa para fugir do agressor; homem foi preso em flagrante Brasília|Do R7, em Brasília 12/08/2024 - 08h48 (Atualizado em 12/08/2024 - 08h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem foi preso em flagrante com duas facas PMDF/Divulgação - 11

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (11) após tentar esfaquear a companheira em uma casa no Cruzeiro Novo, no Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Militar do DF, uma denúncia anônima feita ao 190 avisou sobre o caso. Ao chegarem no local, os policiais militares conseguiram ouvir a mulher chorando dentro do apartamento e pedindo por socorro.

O homem, no entanto, mesmo com a chegada da polícia, se recusava a abrir a porta e ainda ameaçou os policiais, alegando que estava com uma arma de fogo. A situação piorou quando a mulher foi ouvida correndo para outro cômodo e trancando a porta.

Um dos policiais conseguiu fazer contato com a vítima pela janela, que relatou que o homem estava com uma faca e não uma arma de fogo.

Os policiais ficaram de guarda negociando com o agressor até que ele foi convencido de abrir a porta. O homem foi imobilizado e preso em flagrante, quando se rendeu. Ele foi levado para a delegacia e autuado por violência doméstica, com lesão corporal, ameaça e injúria, além dos crimes de resistência e desacato à polícia.

Publicidade

Duas facas também foram apreendidas com o agressor.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp);

ou (WhatsApp); Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas;

- Funcionam 24 horas; PMDF - Ligue 190;

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625; e

e e Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032.

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.