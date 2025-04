Homem é preso suspeito de abusar de bebê de um ano de idade no DF Com suspeito polícia também encontrou conteúdo pedopornográfico e de zoofilia Brasília|Do R7, em Brasília 03/04/2025 - 09h33 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h33 ) twitter

Crime aconteceu contra criança de um ano de idade Elza Fiuza/Arquivo/Agência Brasil - arquivo

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na tarde desta quarta-feira (02) um homem de 23 anos investigado por suspeita de abusar um bebê de um ano de idade em Sobradinho II. O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e em seu local de trabalho no Plano Piloto.

A prisão foi realizada após diversas diligências para localizar o autor do crime realizadas nos últimos dias. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção, transmissão e armazenamento de cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Os conteúdos foram encontrados no celular do homem que tinha dezenas de arquivos de zoofilia (abuso de animais) e pedopornográfico.

O preso foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil e as investigações seguem em andamento para encontrar mais provas e identificar outras vítimas. Quando o inquérito policial for encerrado, ele será encaminhado ao Poder Judiciário.

Como denunciar

As ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser registradas na Delegacia Eletrônica, nos telefones 197, opção zero, ou 190 (Polícia Militar) e pelo Disque 100.

Estupro de sobrinha

Também nesta semana, um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos na frente da irmã mais nova da vítima. O crime aconteceu quando as duas crianças estavam passando férias escolares na casa da avó em Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do DF.

Dois dias depois, ele a ameaçou e cometeu o crime no quarto em que ela dormia. A irmã mais nova da vítima, que também estava na casa, presenciou o abuso e foi ameaçada pelo tio para não contar sobre o episódio.

Segundo a polícia, o homem tem histórico de comportamentos agressivos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, e as crianças realizaram exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). O exame confirmou o abuso.

