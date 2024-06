Homem é preso suspeito de atear fogo em casa de ex-companheira no DF Suspeito teria cometido crime com ajuda de irmão; mulher foi socorrida por familiares e escapou ilesa

Caso aconteceu em Samambaia

Um homem foi preso na noite deste domingo (2) suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira no Distrito Federal. O crime teria sido cometido com a ajuda do irmão do suspeito, que também foi preso e levado para a 26ª Delegacia de Polícia. O caso aconteceu por volta das 23h na QR 111 de Samambaia Sul.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, a vítima, de 40 anos, foi socorrida por familiares e conseguiu escapar ilesa. À polícia, a mulher disse que ele ateou fogo depois de uma discussão.

No entanto, a dupla nega a versão e diz que o incêndio foi um acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir as vítimas de violência doméstica tenham acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira locais:

- Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- PMDF - Ligue 190

- Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032