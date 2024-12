Homem em suposto surto psicótico invade casa e mata morador no Distrito Federal Suspeito de 18 anos tem histórico recorrente de surtos e foi preso após operação do Bope em Samambaia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/12/2024 - 08h54 (Atualizado em 02/12/2024 - 08h54 ) twitter

Homem subiu em telhado para tentar fugir PMDF/Divulgação - 1º/12/20

Um homem de 18 anos foi preso no Distrito Federal após invadir uma casa em Samambaia e matar um dos moradores na noite deste domingo (1º). O caso aconteceu por volta das 20h57, na Quadra 325, Conjunto 14. Segundo a Polícia Militar do DF, o suspeito possui histórico recorrente de surtos. Ele invadiu a casa de um casal de idosos e ao ser abordado pelo proprietário, “utilizou as próprias mãos para cometer o homicídio”.

A esposa do morador também foi ferida. Em seu relato, ela contou que foi arrastada pelas escadas, agredida e enforcada, e apenas escapou porque se fingiu de morta. A mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Ceilândia.

Após as agressões contra os dois idosos, o homem subiu no telhado da casa para fugir da situação. Segundo a polícia, ele estava bastante agitado, cantava músicas e falava coisas desconexas. O suspeito foi preso em operação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). A ação teve início por volta de 21h e se estendeu até às 0h15, quando o homem foi contido com uma arma de choque.

O suspeito foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e quando chegou ao local teve um novo surto e tentou agredir a equipe da unidade. A polícia informou que precisou usar gás lacrimogêneo para detê-lo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.