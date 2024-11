Homem mata a esposa, fere vizinha e tira a própria vida em Taguatinga, no DF Mulher tentou fugir para a casa da vizinha, mas foi perseguida pelo marido Brasília|Do R7 18/10/2024 - 23h32 (Atualizado em 18/10/2024 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem matou a esposa em Taguatinga Agência Brasil - arquivo

O Distrito Federal registrou mais um feminicídio nesta sexta-feira (18). Uma mulher foi assassinada a tiros pelo marido em Taguatinga.

Segundo a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), durante uma discussão, a mulher tentou fugir do marido pulando um pequeno muro que dava acesso ao terreno da vizinha, mas ele foi atrás e efetuou vários disparos contra ela. A mulher não resistiu aos ferimentos.

A vizinha também acabou sendo atingida por uma das balas no ombro. Após o ataque, o homem tirou a própria vida. A PCDF (Polícia Civil do DF) investiga do caso.

Tentativa de feminicídio

Na semana passada, o DF registrou duas tentativas de feminicídio. No Recanto das Emas, um homem de 28 anos foi preso em flagrante após agredir a namorada de 57 anos. Já no Riacho Fundo II, um homem de 54 anos foi preso depois de esfaquear a companheira, uma mulher de 62 anos.

‌



Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher

Em caso de emergência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência, pode pedir ajuda por meio do telefone 190.

Denúncias também podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.

‌



O DF também tem duas delegacias especializadas no atendimento à mulher (Deam), na Asa Sul e em Ceilândia.

‌