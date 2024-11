Homem mata mulher com tiro e facada e depois tenta se matar em Alexânia (GO) Leocino Moreira Vidal e a vítima tiveram um relacionamento de três anos, mas tinham terminado há cinco dias Brasília|Do R7 28/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h08 ) twitter

Eliane da Silva Galvão tinha 43 anos Reprodução/PCGO - 28.11.2024

Uma mulher foi morta com tiro e uma facada pelo ex-companheiro nesta quinta-feira (28), em Alexânia, em Goiás. Depois de cometer o crime, Leocino Moreira Vidal tentou cometer suicídio atirando na própria cabeça, mas foi socorrido e está recebendo tratamento no hospital de Anápolis, também em Goiás.

Eliane da Silva Galvão, de 43 anos, teve um relacionamento de três anos com o atirador, mas tinham terminado há 5 dias. Segundo familiares ouvidos pela PCGO (Polícia Civil de Goiás), Leocino era “extremamente ciumento”.

Segundo a delegada do caso, Silzane Bicalho, o ex-companheiro teria ido até a casa da vítima sem ser convidado. O filho de Eliane, de 16 anos, chegou em casa e encontrou os dois trancados dentro do quarto. Depois de tentar abrir a porta, o filho ouviu o som do tiro.

O adolescente teria, então, arrombado a porta e encontrado a mãe já caída, baleada no tórax. A delegada conta que Leocino buscou um facão enquanto o filho dela tentava prestar socorro e fez um corte no pescoço de Eliane.

A polícia foi acionada e o ex-companheiro atirou na própria cabeça, mas foi socorrido e levado até o hospital de Anápolis. Eliane foi levada para o hospital de Alexânia, mas não resistiu.