Homem que matou ex-namorada esfaqueada é condenado a 40 anos por feminicídio no DF Ivonildo Joaquim dos Santos atacou mulher na frente do filho adolescente dela, em Taguatinga Brasília|Do R7 16/10/2024 - 19h58 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h09 )

Crime aconteceu em abril de 2023 Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou nesta terça-feira (15) Ivonildo Joaquim dos Santos a 40 anos de prisão pela morte da ex-namorada Maria Ivonilde Abreu, em 22 de abril de 2023. Além do feminicídio , o homem foi condenado por violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.

Segundo a denúncia, os dois tiveram um relacionamento por cerca de três anos e terminaram no mês anterior. No dia do crime, o homem, que tinha 44 anos à época, foi até o quiosque que Maria Ivonilde, então com 47 anos, trabalhava na Feira dos Goianos, em Taguatinga. Depois de uma discussão, Ivonildo teria esfaqueado a vítima na frente do filho adolescente dela. Dias antes, ele tinha sido preso por tentar invadir a casa de Maria Ivonilde.

Pela avaliação dos jurados, o crime teve motivo torpe baseado no “inconformismo do acusado com o fim do relacionamento”. Outro agravante foi o uso de recurso que dificultou defesa da vítima, por ela ter sido surpreendida no local de trabalho, e a presença do filho, que testemunhou o ataque e tentou salvar a mãe.

Para o juiz do caso, Roberto da Silva Freitas, Ivonildo tem personalidade “fria, insensível e violenta”, e não apresentou “qualquer remorso ou arrependimento” pelo crime cometido, chegando a afirmar que a vítima “mereceu”.

Ivonildo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em abril do ano passado, e estava preso desde então. Ele não pode recorrer em liberdade.